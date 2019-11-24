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Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı

FATİH'te bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler Suriye uyruklu 2 kişiyi şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda sahte evrak ele geçirdi.

24.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:18Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı
FATİH'te bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler uyruklu 2 kişiyi şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda sahte evrak ele geçirdi.

Fatih, Haseki Sultan Mahallesi'nde 19 Ekim'de bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisine ulaşan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adresi takibe aldı. Ekipler,  belirlenen evden çıkan Suriye uyruklu Ahmad A.(26) ve Abduarahman A.(26) isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler 2 cep telefonu, 210 lira ve 265 dolar ele geçirdi. Polis ekipleri  şüphelilerin evinde yaptığı aramada da 21 sahte pasaport, 4 sahte kimlik kartı, 13 sahte pasaport sayfası, sahte ikamet izni kimlik kartı, sahte geçici koruma kimlik belgesi, 101 mühür kalıbı, 10 kaşe, 6  ıstampa, 38 sahte etiket, 8 sahte kart, 2 hologram, 2 yazıcı, fotokopi makinası, press makinası,ısıtıcı, mühür kurutmak amaçlı kullanılan fön makinası, bilgisayar, rulo halinde PVC ve pasaport ya da vize yapıştırılmasında kullanılan kağıt ele geçirildi.

Suriye uyruklu Ahmad A.ve Abduarahman A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Ablay

Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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