Sahte evrak operasyonu

Kaynak: AA

İstanbul'da aranan kişiler ve terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belge imal etmek suçundan uzun süredir aranan şüpheli M.K'nın Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüphelinin Avcılar'daki evini takibe alan ekipler, adrese düzenlediği baskında M.K'yı yakaladı.Adreste yapılan aramada, ülke genelinde hizmet veren çeşitli kurumlara (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri ve Evlendirme Daireleri) ait ve il il, ilçe ilçe tasnif edilmiş 250 sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi.Şüpheli M.K'nın başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurtdışına kaçmak isteyen veya yurtiçinde yakalanmak istemeyen şahıslara sahte nüfus cüzdanı, pasaport, çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, sürücü belgesi bulunmayan sürücülere sahte sürücü belgesi ile, çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediği tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.