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Sahte gazeteciler yakayı ele verdi

Eskişehir'de sahte basın kartı taşıyıp, polis telsizi dinleyen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

02.08.2019 18:11 Sahte gazeteciler yakayı ele verdi
Eskişehir'de sahte basın kartı taşıyıp, polis telsizi dinleyen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaş, Şirintepe Mahallesinde bir araçta bulunan 4 şüphelinin polis telsizi dinlenmelerinden ve gösterdikleri basın kartlarının sahte olduğundan şüphelenmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelerin bulunduğu araçta yaptıkları aramalarda ise, sahte basın kimliği ile polis frekansı yüklü bir telsiz ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, H.Y. (35), O.K. (32), R.Y. (31), ile M.B.M. (54), emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili 5 sahte basın kartı, 2 basın görev otosu kartı ile 3 telsize el konuldu. - ESKİŞEHİR

Şirintepe, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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