Sahte Gemi Adamı Belgesiyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli ve İstanbul'da 11 adrese düzenlediği baskında 10 şüpheliyi yakaladı. Göçmen barınma evlerinde 53 yabancı düzensiz göçmen adli ve idari işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.Adreslerde yapılan aramalarda otomatik tüfek, 3 tabanca, 34 pasaport, 16 sahte olduğu değerlendirilen gemi adamı cüzdanı, 19 sahte belge düzenlemek için kullanılan kaşe, acentecilik faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda doküman ele geçirildi.Paravan şirket kurmuşlarOperasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, kurdukları paravan şirketle sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle Nepal, Hindistan ve Bangladeş'ten göçmenleri, deniz limanlarında bulunan gemilerin personeli gibi gösterip yurda havayoluyla transit vizeyle giriş yaptırdıkları tespit edildi.Şüphelilerin sahte belgelerle yurda soktukları göçmenleri aynı yöntemle Avrupa ülkelerine göndererek örgütlü göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerin 28 ayrı eylemde 86 düzensiz göçmeni yurda soktukları bildirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Bakırköy Adliyesine sevk edildi.