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Sahte gübreye jandarma engeli

Tokat il merkezine bağlı köylerde sahte gübre satışı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

21.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:42Sahte gübreye jandarma engeli
il merkezine bağlı köylerde sahte gübre satışı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler il merkezine bağlı köylerde 3 şüpheli şahsın sahte gübre sattığı haberini aldı. Harekete geçen ekipler, ihbar gelen köylerde şüpheli şahısların satmış olduğu 2 bin 100 kilo gübrelerden numune alarak Tokat İl Tarım Müdürlüğünde analiz yaptırttı. Gübrelerde azot ve fosfor bulunmadığı tespit edilen tetkiklerde gübre içeriğinde tuz ve kireç bulunduğu ortaya çıktı. Etiket içeriğindeki bilgilerin uyuşmadığı ve sahte olduğu tespit edilen gübrelere el konulurken şüphelilerle ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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