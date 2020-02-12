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Sahte hesapla mesajlaşıp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Gaziantep'te, intikam almak için sosyal medyada sahte hesap kullanarak mesajlaştığı ve kız arkadaşı ile telefonda görüştürerek buluşmaya çağırdığı kişiyi bıçaklayarak öldüren gençle 9 arkadaşı yakalandı.

12.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:19

'te, intikam için sosyal medyada sahte hesap kullanarak buluşmaya çağırdığı kişiyi öldüren genç ile 9 arkadaşı yakalandı.

İddiaya göre, yaklaşık 1,5 yıl önce kendisini bıçakla yaralayan Samet Çalışkan'dan (17) intikam almak isteyen F.U (17) sosyal medyada kadın ismi kullanarak hesap açtı. F.U, bir süre sosyal medya hesabından mesajlaştığı Samet Çalışkan'ı daha sonra kız arkadaşı S.K. ile telefonda görüştürerek buluşmaya ikna etti. Arkadaşlarıyla beraber buluşma yerine giden F.U, burada Samet Çalışkan'ı bıçaklayarak öldürdü.

280 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENEREK YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca yaklaşık 280 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliğini tespit etti. Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonla F.U. ve S.K'nin aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte hesapla mesajlaşıp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


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