Haberler » Güncel » Haber

Sahte heykelleri satamadan yakalandılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 heykeli, Sümer dönemine aitmiş gibi satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

03.10.2019 12:56Sahte heykelleri satamadan yakalandılar
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 heykeli, Sümer dönemine aitmiş gibi satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de bazı şüphelilerin tarihi eser satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Araştırmada M.Y. ve H.A. adlı şüphelilerin, tarihi eser satmaya çalıştığı belirlendi. Takibe alınan şüpheliler, durdurulan otomobillerinde yakalandı.
Otomobilde 2 heykel ve 2 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve H.A.'nın sahte olduğu belirlenen heykelleri Sümer dönemine aitmiş gibi satmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bulunan sikkeler ise inceleniyor.



Jandarma, Manavgat, Antalya, Side, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:55 Yerel yönetim ve sendikalar için dayanışma mesajı
17:55 Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi
17:52 Karacadağ'da kış ve yayla turizmi canlanacak
17:51 4. Etnospor Kültür Festivali - Yağlı Güreş Müsabakaları
17:51 Egm, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı
17:51 Şehit ateşi gaziantep'e düştü- 1
17:50 Afganistan'da seçime katılım düşük