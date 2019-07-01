01.07.2019 12:56
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Sahte içki can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin 'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi iddiasıyla 11 kişi kentteki hastanelere başvurdu. Toros Devlet Hastanesi 'ne başvuran 7 kişiden ikisi, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Mehmet A. (65) dün, Ünsal D. (58) ise bugün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavileri süren 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yine sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Mersin Şehir Hastanesi 'ne başvuran 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi , Mersin , Güncel

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