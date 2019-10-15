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Sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 150 litre sahte viski ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

15.10.2019 10:50
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 150 litre sahte viski ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen polis, satışa hazır 150 litre viski ile içki yapımında kullanılan etil alkol, aroma, maya, anason ve gliserin ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli F.Y'yi gözaltına aldı, sahte içkileri de imha etti.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Sahte içki imalathanesine operasyon

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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