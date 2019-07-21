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Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Adana'da sahte içki içen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Bu ölümle son iki haftada metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

21.07.2019 21:42

Adana'nın Kozan ilçesinde 49 yaşındaki A.D. adlı kişi içtiği sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Sahte içkilerde bulunan metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 22'ye yükseldi.

Kozan ilçesinde, geçen 14 Temmuz'da alkol içen A.D., fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D., buradan Adana kent merkezindeki Balcalı Hastanesine sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen A.D., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle, Adana'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükselirken, Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Kozan, Adana, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (9)
HARAM: Efendimiz sav buyuruyor ki; mesanesinde bir damla içki olarak ölen kişi imansız olarak ölür ve ebedi cehenneme gider. Aklı olan bu pislikten uzak durur.
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ASİLTÜRK__: İçmesinler zıkkımı, bile bile ölüme gidiyorlar. Farzedelim önünüzde 50 bardak su var ama biri zehirli, bile bile bana zehirli olan rastlamaz deyip içermisiniz? Sanki ellerinde senet var zehirli içki rastlamayacağına. İçki bütün kötülüklerin anasıdır, bakın araştırın, meydana gelenlerin neredeyse ?''ı bu zıkkım yüzünden gerçekleşiyor. Taciz, tecavüz, kavga, yaralama, öldürme, rahatsız etme, vurma, bıçaklama neredeyse tamamı alkollü iken gerçekleşiyor. Fazla içense insanlıktan çıkıyor, yapmayın.
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YAZİKDEGİLMİ: icki bütün kötülüklerin anasidir imansiz gitmeye sebepdir haramdir kisacasi
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TABİİİİ: sayende öğrenmiş olduk.
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SULEYMAN: Güya alkole zam yaptilar ama diğer taraftan sahteliğin önünü açtılad
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KIZILTUGAY: Sahtesi bir anda,gerçeği ise yavaş yavaş öldürür!
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...................................: öğrendik sayende bilmiyorduk.
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KUZEYİN UŞAĞI: insanların hayatlarıyla oynayan mahveden kan grubu bozuk kansız alçak kalpazanları ölüme sebebiyet vermekten önce asıp sonra yakacaksın canlı iken. ibreti alem için. . . başka yolu yok. . .
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