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Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Kırşehir'de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

20.07.2019 15:13 Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Kırşehir'de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takip sonrası yaptıkları operasyonda kiraladığı evlerde sahte içki ürettiği öne sürülen E.G.,'yi takibe aldı. Şehir merkezinde elde edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banyo ve mutfakta 1 kutu anason yağı, 5 bidon etil alkol, 2,5 litre alkollü karışım maddesi, 84 şişe içki ve sahte etiketler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G.,'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa

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