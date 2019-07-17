17.07.2019 22:07
Haberler» Güncel» Haber

Sahte içki operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sahte içki operasyonunda, 102 şişe etil alkol ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sahte içki operasyonunda, 102 şişe etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yusuf A'nın, kaçak ve sahte içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Bu kişinin adresine düzenlenen operasyonda, farklı markalarda 102 şişe etil alkol, 234 çeşitli alkol kitleri, 13 malt aroması, 6 anason aroması ile etil alkolden yapılmış 4 şişe viski, 3 şişe likör ve 2 şişe rakı ele geçirildi.
Olayla ilgili Yusuf A. gözaltına alındı. Sahte içki operasyonu
Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti
02:18   Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti