Haberler » Güncel » Haber

Sahte içki operasyonu

Ankara'da üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sahte içki sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

03.10.2019 07:19
Ankara'da üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sahte içki sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla, Çankaya'da bir işhanı önünde İstanbul'dan M.Ç'nin gönderdiği İ.B. ve İ.B'nin teslim aldığı 19 koli içerisinde yaptıkları aramada 456 dolu şişe sahte alkollü içki ele geçirdi.
Aynı iş merkezi içerisinde faaliyet gösteren farklı iş yerlerinde arama yapan ekipler, 3 dolu şişe ve 7 boş alkollü içki şişesine el koydu.
Üniversite öğrencilerinin mekanlara satılmış
Sahte alkollü içkileri üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sattığı öğrenilen, şüpheli V.H, İ.B, İ.B. ile Ş.F. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sahte içki operasyonu

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:21 "YaşaTır" isimli tır Anadolu'yu gezerek kan ve kök hücre toplayacak
13:21 Topal, Düzce Üniversitesi'ndeki ihtisaslaşma tecrübe paylaşım toplantısına katıldı
13:20 Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor
13:20 Bakan Gül: "İnsan Eylem Planı güncelleme çalışmalarını başlattık"
13:20 4. etnospor kültür festivali başladı (2)
13:19 Diyarbakırlı ahsen'in hedefi, dünya şampiyonluğu
13:19 Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı