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Sahte içki operasyonu - Satışı yasak olan 14,4 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de satışı yasak olan 14,4 ton etil alkol ele geçirildi, 12 şüpheliden yakalanan 10'u hakkında adli işlem başlatıldı.

20.07.2019 15:38
İzmir'de satışı yasak olan 14,4 ton etil alkol ele geçirildi, 12 şüpheliden yakalanan 10'u hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir Kacakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Geri Dönüşümcüler Sitesi içerindeki 2 şirket ve bu firmaların satışı yasak olan etil alkolleri saklayıp sevk ettikleri bilgisi üzerine, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 ton 400 kilogram benzoatsız etil alkol, 8 litre sahte içki, 30 bin adet sahte alkol kitleri ele geçirildi.
Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili diğer 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin 21 paket halinde sakladıkları etil alkolleri, sevkiyat esnasında polis müdahalesine karşı üzerine "iadedir açılıp boşaltılacak" ibareli notla satışa sundukları bildirildi. Sahte içki operasyonu - Satışı yasak olan 14,4 ton etil alkol ele geçirildi
Kaynak: AA
Bornova, İzmir, Güncel

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