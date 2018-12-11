Sahte İçki Operasyonunda 4 Şahıs Tutuklandı

İzmir
'in Aliağa
ilçesinde sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4'ü tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin Aliağa'da bulunan bir sahte içki imalathanesine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyette işlemleri sona erdi. 18 yaşın altında olan O.T. savcılık talimatıyla salınırken, adliyeye sevk edilen E.G., M.E., A.D. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A., Z.D., ve E.G. ise serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan M.D.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Bir sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda 14 tonu şişelenmiş 25 ton votka ele geçirilmişti. - İZMİR
İzmir Emniyet Müdürlüğü,Aliağa,İzmir
11 Aralık 2018 Salı 22:26