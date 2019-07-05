05.07.2019 16:32
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Sahte içki operasyonunda silah ele geçirildi

Sahte içki operasyonunda silah ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince sahte içki ve silahların ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince sahte içki ve silahların ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kalaşnikof, pompalı tüfek, tabanca, 4 şarjör, 65 fişek ile 33 şişe sahte içki bulundu.
Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.A, O.A. ve A.I'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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