Haberler » Güncel » Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı - Haber

Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:02
'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Tahir P'yi (51) yakaladı.
Adreste yapılan aramada 577 şişe sıvı madde, anason, etil alkol ve 10 paket ekmek ve şarap yapımında kullanılan maya ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:45  TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
16:44  APİKAM mübadeleyi konser ve sergiyle anacak
16:44  Evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin oğlu: Katil yakalandı, annem artık rahat uyusun
16:44  Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü...
16:43  Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA
22.01.2020 16:46:49