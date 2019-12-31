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Sahte içki üretilen evde bulunan broşürde: "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde...

Gaziosmanpaşa'da sahte içki üretimi yapan bir adrese gerçekleştirilen baskında çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ile yapımında kullanılan malzemler ele geçirildi.

31.12.2019 03:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 03:08 Sahte içki üretilen evde bulunan broşürde:
Gaziosmanpaşa'da sahte içki üretimi yapan bir adrese gerçekleştirilen baskında çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ile yapımında kullanılan malzemler ele geçirildi. Ayrıca adreste bulunan broşürdeki "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" yazıda dikkat çekti. Baskında 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşı gecesi öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında sahte içki üretimi yapan bir adrese baskın gerçekleştirdi. Gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

İlçede bulunan bir cadde üzerindeki binanın bodrum katına gerçekleştirilen baskın sonucunda bidonlara doldurulmuş çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Baskın anında yakalanan Resul K., Yaşar S. ve Erkan S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adreste bulunan broşürde "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" şeklinde yazının olduğu görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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