Haberler » Güncel » Sahte içki üretilen eve baskın - Haber

Sahte içki üretilen eve baskın

ESKİŞEHİR'de polis tarafından baskın yapılan evde, 120 litre sahte, 16 litre de kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:19Sahte içki üretilen eve baskın

ESKİŞEHİR'de polis tarafından baskın yapılan evde, 120 litre sahte, 16 litre de kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 120 litre sahte içki ile 16 litre kaçak içki ele geçirdi. 1 adet kazan ve ayaklı ocak da bulunan evin sahibi gözaltına alındı. Şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 18:02:09