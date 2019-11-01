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Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Adana'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 160 şişe sahte içki ve bin 445 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

01.11.2019 10:52
Adana'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 160 şişe sahte içki ve bin 445 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 160 şişe sahte içki, çeşitli markalara ait bin 458 etiket, 93 kapak ve 63 boş şişe ele geçirdi.
Sahte içkiyle ilgili Ö.S. gözaltına alındı.
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurulan bir otomobilde ise bin 445 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Şüpheliler M.A. ve İ.A. yakalandı.
Gözaltındaki 3 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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