Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı
09.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:58
Afyonkarahisar'da sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kent merkezinde kaçak ve sahte içki üretimi yaparak piyasaya sattıkları değerlendirilen 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 143 adet çeşitli marka ve türlerde alkollü içecek ve 71 adet alkol yapımında kullanılan kit, ele geçirildi. Yakalan 3 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››3. Sayfa››Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:09: Maserati Ghibli Hybrid Ekim'de Türkiye'de! - Haberler 19:09: "Kredi Destek Paketi ikinci ele can suyu oldu" - Haberler 19:09: Continental Türkiye'den online bayi eğitimi - Haberler 19:09: Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Mehmet Ünal oldu - Haberler 19:07: Kılıçdaroğlu, TBMM'de 90 gün sonra ilk defa kürsüye çıktı - Haberler 18:47: Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı - Haberler 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek 17:51: Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı