01.07.2019 17:01
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Sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

Sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Mersin 'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artarken, 2 kişi daha bu nedenle hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Toros Devlet Hastanesinde de 2 kişinin daha önce yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bu arada, Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvuranların toplam sayısı 11'den 14'e çıktı. Mersin Şehir Hastanesine sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla 3 kişinin daha başvurduğu öğrenildi. Böylece, Şehir Hastanesinde sahte alkolden tedavi görenlerin sayısı 5'e yükselirken, hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mersin , Güncel

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