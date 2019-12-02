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Sahte içkilere, ithal içkilerden sökülen bandrolleri yapıştırmışlar

İZMİR'in Foça ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, üzerlerine ithal içki şişelerinden sökülmüş bandroller yapıştırılan 13 sahte içki ele geçirildi.

02.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:31Sahte içkilere, ithal içkilerden sökülen bandrolleri yapıştırmışlar

İZMİR'in ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, üzerlerine ithal içki şişelerinden sökülmüş bandroller yapıştırılan 13 sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobil, Atatürk Mahallesi Poyraz Caddesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, sahte rakı, votka ve viski ele geçirildi.

Şişelerin üzerlerindeki bandrollerin, ithal içki şişelerinden sökülerek, yapıştırıldığı tespit edildi. Sahte içkilere el konulurken, sürücü M.S.(49) gözaltına alındı.

İfadesinde içkileri Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir pasajdan aldığını, sahte olduğunu bilmediğini öne süren M.S., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Foça, Güncel

Kaynak: DHA

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