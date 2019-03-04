Sahte İcra Müdürü Gerçek İcra Müdürünü Bile Dolandırdı

Kaynak: İHA

Adana merkezli 7 ilde kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerinden 550 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 2'si kadın 29 zanlı adliyeye sevk edilirken, çete liderinin kendisini icra müdürü gibi gösterip gerçek icra müdürünü bile dolandırdığı iddia edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin Ali Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir'den yönettiği de belirlenince, örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.Yapılan takip sonucunda iddiaya göre çetenin ağına kamu kurum çalışanları ve müdürlerini taktığı tespit edildi. Telefonuna ulaştıkları, emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurumlarını aradıkları belirlendi. Zanlıların dolandırmak için aradıklarında il merkezine en uzak ilçe icra müdürü ismi verdikleri bu nedenle de kimsenin şüphelenmemesini sağladıkları öğrenildi. Zanlıların her kuruma göre de konuşma hazırladıkları polisi ve askeri aradıkları zaman, "Ben ilçe icra müdürü icradan satılık araç var hakime hanım önceliği kamu kurumlarına, kamu kurumları arasında da dağda, şehirde cefakarca vatan için çalışan ve gerektiğinde canını bile veren polis ve askere verilmesini istedi. Bu nedenle önce sizi aradık çok uygun 40 bin liraya bir otomobil var size indirim yapacağız, eğer kaparo yerine paranın hepsini verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız" diyerek subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve komiser dolandırdıkları öğrenildi. Ayrıca hastaneleri de ayarak bu kez, "İcra müdürlüğünden arıyoruz icradan otomobil satılık hakime hanım önce vatandaşa derman olan sağlık personeline vermemizi istedi" diyerek iki başhekim, çok sayıda doktor ve hemşireyi dolandırdıkları belirlendi. Bunların yanı sıra zanlıların cezaevini arayarak bir cezaevi müdürünü, bir ilin icra müdürünü arayıp icra müdürü olduğunu söyleyip, "40 bin liralık icradan satılık otomobil var. Hakime hanım önceliğin icra müdürlüklerine verilmesini istedi. Size personel indirimi yapacağız, siz de bilirsiniz ki kaparo yerine paranın tamamını verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız" diyerek icra müdürünü bile dolandırdığı saptandı.Emniyet genel müdürlüğünü bile aradıÇete lideri Ali Ç.'nin dolandırmak için kendisini icra müdürü gibi gösteri emniyet genel müdürlüğü santralini arayarak icradan satılık otomobil olduğunu söylediği belirlendi. Ancak emniyet genel müdürlüğünde otomobile alıcı bulamadığı, bu nedenle daha sonra üniversiteleri arayarak öğretim görevlilerini dolandırdığı öğrenildi. Çete takibe alındıktan sonra dolandırılmak istenen vatandaşlar polis tarafından aranarak uyarıldığı ve hesaplarına bloke konduğu parayı çekmeye giden çete üyeleri bankalardan parayı çekemeyince çete lideri Ali Ç.'nin kendisini avukat gibi gösterip bankaları arayarak hesaplara neden bloke konduğunu öğrenmeye kaldırmaya çalıştığı da belirlendi.Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 24 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı. Yapılan bu takiplerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 28 Şubat günü Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda çete liderinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 13'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan 2'si kadın 29 zanlının ise sorgusu tamamlandı. Zanlılar önce adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra ise adliyeye sevk edildi. - ADANA