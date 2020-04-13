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Sahte ihbarla çağrılan polislere sürpriz kutlama

Motosikletli Yunus ekiplerinin sokağa girişi Mahalle sakinlerinin polisi Türk bayrağı açarak alkışlarla karşılaması Polis memurunun pastadaki mumları eliyle söndürmesi Pastanın kesilmesi ve ikram edilmesi Mahalle sakinlerinin konuşması Ekiplerin alkışlarla sokaktan ayrılması Sahte ihbarla...

13.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:14
Motosikletli Yunus ekiplerinin sokağa girişi
Mahalle sakinlerinin polisi Türk bayrağı açarak alkışlarla karşılaması
Polis memurunun pastadaki mumları eliyle söndürmesi
Pastanın kesilmesi ve ikram edilmesi
Mahalle sakinlerinin konuşması
Ekiplerin alkışlarla sokaktan ayrılması Sahte ihbarla çağrılan polislere sürpriz kutlama
Osmaniye 'de "kavga çıktı" ihbarıyla polisi arayan mahalleli, gelen ekipleri alkışlarla karşılayarak pasta ikram etti
OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de kavga çıktı ihbarıyla polisi arayan mahalleliler, gelen ekipleri alkışlarla karşılayarak pasta ikram etti, hatıra fotoğrafı çektirdi
Alibekirli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte vatandaşların isteklerini evlerine kadar gelerek karşılayan polislere teşekkür etmek için mahallede kavga çıktığını ihbar ederek, ekip istedi.
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekiplerini alkışlarla karşılayan vatandaşlar, polislere pasta ve içecek ikram etti, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi,
Sürpriz kutlamayı organize eden Sümeyye Çatalbaş, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Ülkemiz koronavirüs gibi ciddi bir sorunla uğraşıyor. Sağlık çalışanlarımız gibi emniyet güçlerimiz de bu süreçte bizlerin her türlü yardımımıza koşuyor. Geçen hafta da Polis Haftası idi. Bu sebeple bir nebze de olsa onlara moral vermek ve destek olmak istedik. Onlara güzel bir sürpriz hazırladık." diye konuştu.
Yapılan kutlama karşısında şaşıran ekipler ise vatandaşlara teşekkür etti. Sahte ihbarla çağrılan polislere sürpriz kutlama

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, kavga, Güncel
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