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Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma

Sosyal medya hesaplarından koronavirüse karşı sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma açıldığı iddia edildi.

23.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 02:00
Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma



Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Demet Şener, Seda Akgül'ün de aralarında olduğu ünlü isimler, kişisel sosyal medya hesaplarında koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığının onayı olmadığı bir ilacın reklamı yapmıştı. İleri Haber'de yer alan bilgiye göre, sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı.

İlk olarak Şeyma Subaşı, Instagram hesabından, "Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk… Son zamanlarda, bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz" ifadeleriyle reklamını yapmıştı.

Ürünün reklamlarında kullandığı doktorun da konudan haberinin olmadığı ve Tarım Bakanlığının onayladığı 'Takviye Gıdalar' listesinde de bulunmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafları kullanılan Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada 'Ürün ile hiçbir ilgim yoktur. Bilginize' notunu paylaştı.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Şeyma Subaşı, Magazin

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