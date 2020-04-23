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Sahte izin belgesiyle otobüsle yolculuk eden 26 kişiye ceza kesildi

Ağrı'da sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

23.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:04
Ağrı 'da sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden 26 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul 'dan Doğubayazıt ilçesi istikametine giden otobüste inceleme gerçekleştirdiği bildirildi.
Çalışmada 5 yolcuda sahte seyahat izin belgesine rastlandığı kaydedilen açıklamada, "5 yolcu, yapılan mülakatta yaklaşık 400 ile 500 lira arası otobüs bileti dışında, İstanbul'da otogardaki görevliye 100'er lira seyahat izin belgesi için ücret ödediklerini beyan etmişlerdir. Bu yolculara resmi belgede sahtecilikten işlem ve Kabahatler Kanunu gereği 392'şer lira cezai işlem uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ekiplerin aynı gün yol kontrol uygulama noktasında iki şoför ve bir muavin ile 21 yolcunun bulunduğu başka bir otobüste de denetim yaptığı belirtilerek, şunlar bildirildi:
"Denetimlerde 21 yolcunun seyahat izin belgesi incelemesi neticesinde beyan ettikleri belgeler, PolNet sorgusunda olumsuz çıkmış ve evrakın sahte olduğu belirlenmiştir. Yolcular, yapılan mülakatta otogarda bulunan otobüs firmasına ait bilet satış noktasında bilet ve evrakın 600 lira karşılığında taraflarına verildiğini beyan etmişlerdir. Araçta bulunan 21 yolcuya resmi evrakta sahtecilikten işlem ve Kabahatler Kanunu gereği 392'şer lira cezai işlem uygulanmıştır." Sahte izin belgesiyle otobüsle yolculuk eden 26 kişiye ceza kesildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ağrı, Güncel, Haber
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