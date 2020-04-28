Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sahte izin belgesiyle seyahat eden 10 kişi yakalandı

İstanbul'da sahte izin belgeleriyle il dışına çıkmak isteyen 10 kişi, polis ekiplerince yakalanırken, haklarında "resmi belgede sahtecilik suçundan" işlem yapıldı.

28.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:13
İstanbul'da sahte izin belgeleriyle il dışına çıkmak isteyen 10 kişi, polis ekiplerince yakalanırken, haklarında "resmi belgede sahtecilik suçundan" işlem yapıldı.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam TEM E-80 Kocaeli Orhanlı Gişeleri yol ayrımında kontrol noktasında yer alan bir araç içerisindeki 10 kişinin, sahte izin belgeleriyle il dışına çıkmak istediğini tespit etti.
Ekipler, yakalanan 10 kişinin sahte izin belgesini, kişi başı 200 lira vererek Esenler Otogarındaki bir kişiden aldıklarını belirledi.
Haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılan 10 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Yaşları 65 yaş üstü olan 2 kişiye ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini ihlalden 2 bin lira idari para cezası kesildi. Sahte izin belgesiyle seyahat eden 10 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tuzla, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Elazığ’dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haberler
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Mourinho’nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Haberler
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Haberler››Güncel››Sahte izin belgesiyle seyahat eden 10 kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:41: Van Gölü kıyısında yetiştirilen ters lalelerin 12 türü çiçek açtı - Haber 19:40: Bakan Soylu'dan hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasına başsağlığı telefonu - Haber 19:39: KKTC'de mahsur kalan inşaat işçisi babanın yardım çığlığı - Haber 19:39: Bakan Albayrak: "Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın,... - Haber 19:38: Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı: "Küreselleşmeye dönün" - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi - Haber 16:48: Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi - Spor 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler