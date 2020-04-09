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Sahte, İzinsiz, Sağlıksız Maske, Eldiven, Dezenfektan, Kolonya Üretenlere Operasyon!

Ücretsiz dağıtılan maskeler yeterli olmayınca, dezenfektanlar pahalı olunca fırsatçılara gün doğdu. Ancak Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üreten fırsatçıları durdurmak için operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:51
Sahte, İzinsiz, Sağlıksız Maske, Eldiven, Dezenfektan, Kolonya Üretenlere Operasyon!
Ücretsiz dağıtılan maskeler yeterli olmayınca, dezenfektanlar pahalı olunca fırsatçılara gün doğdu. Ancak Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üreten fırsatçıları durdurmak için operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. 65 ilde 288 operasyon düzenlendi.

Sokaklarda, evlerde veya başka ortamlarda sağlıksız bir şekilde ve kaçak olarak maske, kolonya, dezenfektan üretimine denk gelmişsinizdir. Haberlerde sıkça gördüğümüz görüntüler son bulacak gibi. İçleri Bakanlığı ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sahte, izinsiz ve sağlıksız maske ve dezenfektan dahil olmak üzere tüm sağlık ürünleri üretmeye çalışanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. 65 ilde 288 operasyonda 462 kişinin göz altına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanlardan 192 kişiye 6769 Sınai Mülkiyet Kanını, TCK'nın 185. ve 237. madde hükümlerine göre adli işlem, 124 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı, 6 şahıs da tutuklandı.

Operasyonlarda 5 milyon 925 bin 108 adet maske, 57 nin 616 metre ve 15 top maske kumaşı, 149 bin 305 eldiven, 3 bin 205 tulum, 32 bin 749 kg. kimyevi madde, 469 bin 435 adet dezenfektan, 38 bin 342 litre alkol, 18 bin 475 şişe kolonya, 3 adet üretim makinesi, 56 bin 687 boş şişe, 302 lt. esans, 427 bin adet etiket, 37 bin 750 adet serum kapağı, 32 top ip, 19 top tel ele geçirildi.

Ayrıca fahiş fiyat uygulayan 369 satıcı, 467 ürün (dezenfektan, kolonya, maske, eldiven, kuru gıda ve ateş ölçer vs.) TCK 237. maddesinde düzenlenen "Fiyat Etkileme" suçu kapsamında değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na bildirildi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Jandarma, Teknoloji
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