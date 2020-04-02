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Sahte Kabadayı konusu nedir? Sahte Kabadayı oyuncuları ve Sahte Kabadayı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sahte Kabadayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sahte Kabadayı konusu, Sahte Kabadayı özeti ve Sahte Kabadayı konusu gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sahte Kabadayı filminin detayları…

02.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:48
Sahte Kabadayı konusu nedir? Sahte Kabadayı oyuncuları ve Sahte Kabadayı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Sahte Kabadayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sahte Kabadayı filmini izleyecek olanların merak ettiği Sahte Kabadayı konusu nedir, Sahte Kabadayı oyuncuları kimler ve Sahte Kabadayı özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAHTE KABADAYI KONUSU NEDİR?

Mafya babasının oğlu olan Kemal babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herekse kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine Babanın mirası bölünür. Babanın sağ kolu olan Avukat babanın oğlu Kemal'a ulaşarak durumu anlatır ve olaylar bundan sonra gelişmeye başlar...

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Coşkun Göğen, Suna Selen, Kazım Kartal, Mümtaz Ener

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976 (82 dk)

Senaryo: Suavi Sualp

Etiketler: Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü
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