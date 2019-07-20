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Sahte kimlikle gezen cezaevi firarisini parmak izi yakalattı

Karabük'te kaldığı cezaevinden firar ederek Bolu'ya gelen ve abisine ait kimliği kullanan hırsızılık zanlısı, parmak izi kontrolünde yakayı ele verdi.

20.07.2019 15:35 Sahte kimlikle gezen cezaevi firarisini parmak izi yakalattı
Karabük'te kaldığı cezaevinden firar ederek Bolu'ya gelen ve abisine ait kimliği kullanan hırsızılık zanlısı, parmak izi kontrolünde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cezaevi'nde kalan ve hakkında 3 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Durdu Aksoy (26), yaklaşık 1 yıl önce kaldığı cezaevinden firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Aksoy'un Bolu'da olduğunun tespit edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, cezaevi firarisinin eşgaline uyan bir kişiyi kent merkezinde durdurarak kimliği üzerinden Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan GBT sorgusunda bir sorun bulunmayan ancak hareketlerinden şüphelenilen şahıs, parmak izi alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın 1 yıl önce Karabük'te cezevinden firar eden Durdu Aksoy olduğu belirlendi. Aksoy'un üzerinde bulunan kimliğin ise ağabeyine ait olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Aksoy, cezaevine gönderildi. - BOLU
Kaynak: İHA
Karabük, Bolu, 3. Sayfa

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