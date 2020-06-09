Sahte kimlikle kredi kartı çıkartan şüpheliler adliyede

İzmir ve Aydın'da sahte kimlik kartları üzerinden kredi kartı çıkartarak internetten 100 bin liralık alışveriş yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sahte kimlikle kredi kartı çıkartan şüpheliler adliyede
09.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:24
İzmir ve Aydın'da sahte kimlik kartları üzerinden kredi kartı çıkartarak internetten 100 bin liralık alışveriş yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlikler ile kredi kartı çıkartıp internet siteleri üzerinden yüklü miktarda elektronik alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda 100 bin liralık alışveriş yapıldığı ve banka ATM'lerinden bir miktar nakit para ve kredi çekildiği bilgisine ulaşan ekipler, İzmir ve Aydın'da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken bir kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mali Suçlarla Mücadele, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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