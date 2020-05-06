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SAHTE KİMLİKLE YAKALANAN FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ TAHLİYE EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in örgüte üye olmak suçundan yargılandığı davada, tahliye edildiği ortaya çıktı.

06.05.2020 01:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:08
Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in örgüte üye olmak suçundan yargılandığı davada, tahliye edildiği ortaya çıktı.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mart'ta görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Duruşma savcısı, sanığın örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya 75 bin TL para yatırması nedeniyle Örgüte yardım suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Sanık ve avukatına savunma için süre veren heyet, duruşmayı erteledi. Öte yandan sanık Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca sahtecilik suçundan da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde Zeynep Setenay Özcan adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtildi. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini Neşe Ateş olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Sanık Zeynep Gülen'in Bank Asya hesap hareketlerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırın talimatının ardından 19 Ağustos 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin TL yatırdığı vurgulandı. Şüpheli Gülen'in ifadesinde atılı iddiaları kabul etmediği, Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini söylediğine yer verildi. İddianamede, sanık Zeynep Gülen hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. SAHTE KİMLİKLE YAKALANAN FETULLAH GÜLEN’İN YEĞENİ TAHLİYE EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Bank Asya, Beykoz, Güncel, Haber

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