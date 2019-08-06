Sahte Mavi Serum Ürünlerine Dikkat! Kandırılmayın!

Yeniden saçlara kavuşturan formüle ulaşmak ama kandırılmamak istiyorsanız haberimizin tamamını okuyabilirsiniz.

Oldukça Güçlü Bir Serum

Mavi serum saç çıkarmakta oldukça başarılı. Saçları dökülen, kellik problemi olan ve saçları seyrek olan kişiler bu gibi sorunlarını mavi serum sayesinde yenmeye başladılar. Mavi serum piyasaya çıkalı henüz iki yıl olmasına rağmen kullanıcıları tarafından tam not almış ve şimdiden binlerce kişinin saçlarına yeniden kavuşmasına yardımcı olmuştu.

Ürün Çok Başarılı Olunca Hemen Sahteleri Yapıldı

Maalesef her başarılı üründe olduğu gibi, bu güçlü saç çıkarmaya yardımcı mavi serumunda sahteleri internet kanalı üzerinden hızla satılmaya başladı. Bu sahte ürünleri alan kişiler ürünün herhangi bir etkisini göremedikleri gibi birde paralarından olup kandırıldılar.

Orjinal ve Tek Gerçek Mavi Serum Uraw KozmetikMarkasına Ait

Saçlarına yeniden kavuşma hayali kuran yüzlerce kişi, bu sahte ürünlerden satın alarak mağdur oldular. Tarafımıza bu konuda pek çok şikâyet gelince biz de konuyu araştırdık. İnternette bulduğumuz 5 firmadan sadece Uraw Cosmetics markası ile görüşebildik. Diğer firmalar bizleri geçiştirdi ve herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındılar.

Uraw Serum Mavi Serum Laboratuvar Sonuçlarını Paylaştı

Uraw Cosmetics yetkilileri kendilerine ait olan mavi serum markasının bazı fırsatçılar tarafından başka isimler altında satıldığını, bu ürünlerin kendi markaları ile herhangi bir ilgisi olmadığını belirterek, ürünlerinin orijinal olduğunu, test ve laboratuvar sonuçlarını tarafımıza ileterek kanıtladılar.

Etiketsiz , Bandrolsüz , Barkodsuz Ürünlerden Uzak Durun

Merdiven altı üreticilerinin sahte mavi serum ürünleri nasıl ayırt edebilirsiniz? Öncelikle ürün isminin "Uraw Blue Hair Serum (Mavi serum)" olmasına dikkat edin. Size gelen ürünün etiketi, bandrolü veya barkodu olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca size gelen üründe varsa barkod numarasını Sağlık Bakanlığına ait olan 'Ürün Takip Sistemi' (UTS) üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Orjinal Mavi Serum Resmi Satış Sitesi

Siz de mavi serum kullanarak saç sorunlarınızdan kurtulmak istiyor fakat, kandırılmak istemiyorsanız gönül rahatlığıyla resmi satış sitesinden alışveriş yapabilirsiniz. Uraw Cosmetics Blue Hair Serum'a Resmi satış sitesine https://www.uraw.com.tr adresinden ulaşabilir, ürün hakkında merak ettiğiniz konuları da Uraw Cosmetics Müşteri Hizmetleri yetkililerinden öğrenebilirsiniz.