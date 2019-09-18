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Sahte nargile tütünü operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü ve 250 ton işlenmemiş tütün ele geçirildi.

18.09.2019 19:50
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü ve 250 ton işlenmemiş tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Topçular Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanının 2 katında sahte nargile tütünü imalatı yapıldığı bilgisini aldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu adrese düzenlenen operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü, 250 ton işlenmemiş tütün ile çok miktarda aroma ve imalatta kullanılan maddeler ele geçirildi.
Operasyonda iş yerinde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, bir kamyona yükletilerek emniyete götürüldü.
Sahte nargile tütünü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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