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Sahte özürlü raporuyla 18 kişi emekli olmuş

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte özürlü raporu düzenlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, hastanede verilen 33 sağlık kurulu raporunun tamamının sahte olduğu ortaya çıktı.

22.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:59Sahte özürlü raporuyla 18 kişi emekli olmuş

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte özürlü raporu düzenlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, hastanede verilen 33 sağlık kurulu raporunun tamamının sahte olduğu ortaya çıktı. 18 kişinin sahte raporla emekli olup maaş aldığı tespit edildi. 2 kişinin de vergi indiriminden faydalandığı belirlendi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fethiye Devlet Hastanesi'nde para karşılığı sahte sağlık kurulu (özürlü) raporu düzenlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor. 'Rüşvet, Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, sahte özürlü raporu düzenledikleri belirlenen aralarında 2 doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 kişi, geçen çarşamba günü gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, sahte sağlık kurulu raporu aldıkları iddia edilen 33 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan incelemede, 33 özürlü raporunun tamamının sahte olduğu anlaşıldı. Raporlardan 27'sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer 6'sının özür oranı ve dilimlerinin değiştirildiği belirlendi. Rapor sahiplerinden 18'inin, özür oranı yeterli olmamasına rağmen emekli olduğu ve emekli maaşı aldığı, 2'sinin vergi indiriminden faydalandığı tespit edildi. 8 rapor sahibinin emeklilik başvurusu yaptığı ancak işlemlerinin henüz tamamlanmadığı da belirlendi.



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Kaynak: DHA

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