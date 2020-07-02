Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

02.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:26
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince sahte para bulunduran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince, 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 16 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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