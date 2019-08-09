Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sahte para uyarısı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kurban pazarlarında dolaşarak satıcılara, sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

09.08.2019 15:32 Sahte para uyarısı
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kurban pazarlarında dolaşarak satıcılara, sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban pazarlarında satıcıların sahte paralarla dolandırılmaması için bilgilendirme yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kurban satıcılarının ve vatandaşların kurban alışverişlerinde "sahte para" olaylarına maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları istenerek, "Bayramlarını ikametleri dışında geçirecek vatandaşlarımızın ise hırsızlık olaylarına karşı kapı ve pencerelerini iyice kilitlemeleri, seyahate çıkacak vatandaşlarımızın hız limitlerine uyarak trafik kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Her türlü şikayet ve şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat Hattını arayınız" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:19   Karacabey'de trafik kazası: 4 yaralı
16:17   Atakum'da dilenci operasyonu
16:15   Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı
16:10   Yanan traktörü orman arazözü söndürdü
16:07   Kurban Bayramı öncesinde Çamlıca Gişeler'de sıkı trafik denetimi
16:06   Ayçekirdeği kabukları cayır cayır yandı
16:04   FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı