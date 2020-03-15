Sahte para ve altın operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen sahte para ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
15.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:20
Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen sahte para ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddiasıyla Karaağaç Mahallesi'nde Y.Y. ve B.G'yi belirlenen adreste yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddiasıyla Karaağaç Mahallesi'nde Y.Y. ve B.G'yi belirlenen adreste yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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