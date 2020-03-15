Sahte para ve altınlarla yakalandılar
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte para ve altın ele geçirildi.
15.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:58
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte para ve altın ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, İstanbul 'dan getirdikleri sahte para ve altınları Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde piyasaya sürmek isteyen D.B., Y.Y., B.G., N.Ö. ve Ö.Y. isimli 5 zanlıyı sahte para ve altınlarla birlikte yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve B.G. gözaltına alınırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı. Sahte banknot ve bir miktar sahte altına ise el konuldu.
Zanlılar işlemlerinin ardından savcılığa sevke edildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
Jandarma ekipleri, İstanbul 'dan getirdikleri sahte para ve altınları Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde piyasaya sürmek isteyen D.B., Y.Y., B.G., N.Ö. ve Ö.Y. isimli 5 zanlıyı sahte para ve altınlarla birlikte yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve B.G. gözaltına alınırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı. Sahte banknot ve bir miktar sahte altına ise el konuldu.
Zanlılar işlemlerinin ardından savcılığa sevke edildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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