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Sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:02Sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
İl Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen sahte para ve dolandırıcılık olayı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat timiyle koordineli olarak yapılan araştırma sonucunda dolandırıcılığın B.A. tarafından yapıldığı tespit edildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden B.A'nın evinde yapılan aramada 11 bin 450 TL sahte olduğu değerlendirilen para, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 57 av fişeği, 40 fişek ve 5 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Akkışla, Güncel

Kaynak: AA

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