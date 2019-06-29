29.06.2019 16:44
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar

Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar 91 bin 800 TL'lik sahte para vatandaşın cebine girmeden ele geçirildi 5 şüpheli adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 şahsı yakaladı.

Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar
91 bin 800 TL'lik sahte para vatandaşın cebine girmeden ele geçirildi
5 şüpheli adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 şahsı yakaladı.
Alınan bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Parada Sahtecilik' suçu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve teknik takipleri sonucunda, 28 Haziran Cuma günü F.Y., T.D., Ü.D., Y.S. ve R.A. isimli 5 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.
Ayrıca şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, toplam 91 bin 800 TL nominal değerinde 918 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar
Kaynak: İHA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü , Eskişehir , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:23 Yol verme kavgasında silahla bacağından vuruldu
17:14 Şile'de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu
17:14 Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
17:12 Valilikten Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama
17:12 İdlib civarındaki köy ve kasabalar harabeye döndü
17:10 İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda...
17:06 Heybeliada'da yangına karada sıcak müdahale kamerada