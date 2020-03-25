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Sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı.

25.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:09
İstanbul 'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta Üsküdar 'da Kadir K'nın internet üzerinden 5 bin liraya satışa çıkardığı cep telefonunu bir kadının nakit ödeme yaparak satın aldığını ancak bankaya gittiğinde paraların sahte olduğunu öğrendiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, telefonu sahte parayla satın alan kadının Zülal K. (31) olduğunu ve farklı tarihlerde Üsküdar ile Ümraniye'de Gökhan Ş'nin telefonunu 6 bin lira, Can Ş'nin telefonunu 5 bin lira, Oğuzhan K'nın telefonunu 4 bin 200 lira, Doğukan T'nin telefonunu 7 bin 100 lira, Rıza Y'nin telefonunu 2 bin 100 lira ve Buğra Y'nin telefonunu 3 bin 50 lira sahte para ödeyerek aldığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında operasyon düzenleye ekipler, Zülal K'yı Avcılar'daki evine gözaltına aldı.
Ayrıca, zanlının emniyette yapılan sorgusunda, Erol Ö'nün telefonunu 7 bin, Yakup G'nin telefonunu 3 bin lira sahte para ödeyerek aldığı belirlendi. Sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Üsküdar, Güncel

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Sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

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