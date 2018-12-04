Sahte Parayla Alışveriş Yapmak İsteyen 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde bir iş yerinden sahte para ile alışveriş yapmaya çalıştıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk
Mahallesi'ndeki bir iş yerine giren F.B, H.C, H.D, Y.K. ve K.K, aldıkları kuş karşılığında iş yeri sahibine 15 tane 100 liralık banknot verdi.
Paraların sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 5 şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ayrıca ekspertiz raporunda kıymet değeri olmayan 47 (224,71 gram) sahte altın bulundu.
Zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
04 Aralık 2018 Salı 11:55