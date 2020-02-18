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Sahte parayla araç satın alan 2 kişi tutuklandı

Gürpınar ilçesinde sahte parayla araç satın aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

18.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:46
ilçesinde sahte parayla araç satın aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, C.A, aracını sattığı kişilerden aldığı 82 bin liranın sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, satın aldıkları araçla kaçmaya çalışan M.Ö, B.D, M.B ve E.C'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve E.C. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı, M.Ö. ile B.D çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
sahibi C.A'ya verilen 82 bin liranın yapılan kontrollerde 4 ayrı seri numaralı 816 adet 100 liralık banknotlardan oluştuğu belirlendi.
Sahte parayla alınan araç, sahibine teslim edildi.
Sahte parayla araç satın alan 2 kişi tutuklandı

Gürpınar, Araç, Güncel

Kaynak: AA


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