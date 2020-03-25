SAHTE PARAYLA CEP TELEFONU ALAN KADIN KAMERADA

Üsküdar ve Ümraniye'de 9 kişiden sahte para kullanarak 38 bin 150 Liralık cep telefonu ve kamera alan kadın yakalandı.

Kadir K. (19) internet üzerinde satış yapılan bir site aracılığıyla cep telefonunu satmak istedi. İnternet üzerinden cep telefonunu satmak için anlaştığı kadınla 15 Şubat günü Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde buluşarak cep telefonunu 5 bin liraya sattı. Kadir K., elden aldığı parayı bankamatiğe yatırmak istediğinde ise paraların sahte olduğunu anladı. Bunun üzerine Kadir K. emniyete giderek yaşanan süreci anlattı. Emniyet ekipleri sahte para ile Kadir K.'yı dolandıran Zülal K.'yı (31) Avcılar'daki evinde yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, Zülal K.'nın Ümraniye ve Üsküdar'da sahte para kullanılarak yaklaşık 38 bin 150 liralık cep telefonu ve kamera alınması olaylarının faili olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Zülal K.'nın güvenlik kamera görüntüsü

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- İstanbul

Kaynak: DHA