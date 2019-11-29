Haberler » Güncel » Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı - Haber

Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Mersin'de sahte parayla altın yüzük aldıkları ileri sürülen 4 kişi Adana'da yakalandı.

29.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:06Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
'de sahte parayla altın yüzük aldıkları ileri sürülen 4 kişi 'da yakalandı.
ilçesinde aile gibi davrandıkları iddia edilen 4 kişi, yaşlı bir kişiye ait iki adet yüzüğü sahte para vererek satın aldı.
Paranın sahte olduğunu anlayan vatandaş olayı polise ihbar etti.
ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonrası zanlıların bir araçla ilçeye geldikleri ve Adana istikametine doğru kentten ayrıldıkları belirlendi.
Konunun Adana Emniyetine bildirilmesinden sonra harekete geçen polis ekipleri, zanlıları merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolunda yakaladı.
Ekipler araçta yaptığı incelemede sürücü A.C.D'nin üzerinden 25 adet 50 TL sahte banknot ve bir bayan çantasından bir adet yüzük ele geçirdi.
Polis ekipleri olayla ilgili sürücü A.C.D. ile araçta yolcu konumumda bulunan G.A, P.S. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Tarsus, Mersin, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
19:47 Abant yolunda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
19:45 2020 yılı bütçesi Meclisten geçti
19:44 FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin...
19:44 Kitap okuma alışkanlığı için otobüslerde okuma etkinliği düzenlendi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
09:56 AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı
29.11.2019 19:49:48