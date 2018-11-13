Sahte Parayla Yakıt Alan Kişi Yakalandı

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde akaryakıt istasyonunda sahte para kullanan kişi, Kastamonu
'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Yazı köyü bölgesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren ve benzin aldıktan sonra 250 lira veren kişi, daha sonra yoluna devam etti.
Paranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine haber verilen jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yol güzergahındaki MOBESE ve güvenlik kameralarından adının B.A. olduğu öğrenilen şüphelinin Kastamonu iline gittiğini belirledi.
Bu ildeki polisle iş birliği yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak Safranbolu'ya getirdi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 19 adet sahte 50 lira ele geçirildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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