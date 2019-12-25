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Sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

25.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:07
'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretilip satıldığı bilgisi üzerine konusunda ortak çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması kapsamında, sahte parfüm satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen fiziki takip neticesinde 25 'ta Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı adrese baskın düzenlendi.
Operasyonda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sahte parfüm operasyonu

İstanbul, Beyoğlu, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


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