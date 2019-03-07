Sahte Pasaportla Yurt Dışına Çıkmak İstedikleri İddiası

Samsun
'da, sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istedikleri öne sürülen 3'ü çocuk 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta Irak
'tan Türkiye
'ye gelen 3'ü çocuk 7 kişi, hava yoluyla Almanya
'ya gitmek üzere Samsun Çarşamba
Havalimanına geldi.
İşlemleri sırasında pasaportlarının sahte olduğu belirlenen şüpheliler, İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece sınır dışı edilmelerine karar verildi.
Güncel
Kaynak: AA